Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti Spor Haberleri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Spor Haberler

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