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Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

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