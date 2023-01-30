Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor