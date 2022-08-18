Galatasaray'da Midtsjö sakatlandı Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2'nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2'nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan sakat oyuncularla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2'nci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Öte yandan Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. - Ekip Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fredrik Midtsjö Galatasaray Spor Haberler

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