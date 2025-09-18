Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın Kalesinde 5 Gol Gördü
UEFA Şampiyonlar Ligi açılış maçında Galatasaray, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Maçta Frankfurt'un golleriyle dikkat çeken Burkardt, 2 gol atarken, Galatasaray'ın tek golü Yunus Akgün'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Sane'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Yunus'un şutunda kaleci Zetterer topu kontrol etti.
66. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında kale önünde Burkardt'un kafa vuruşunda Davinson Sanchez'e çarpan top ağlara gitti. 4-1
75. dakikada ceza yayı içinde Sara'nın hatasında araya giren Elye Wahi'nin pasında Knauff bomboş durumda topu filelere gönderdi. 5-1
Stat: Frankfurt
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch (Aurele Amenda dk. 79), Knauff, Chaibi, Burkardt (Elye Wahi dk. 71), Larsson (Ellyes Skhiri dk. 79), Doan (Michy Batshuayi dk. 84), Brown, Collins, Can Uzun (Bahoya dk. 71)
Yedekler: Jens Grahl, Kaua Santos, Elias Baum, Timothy Chandler, Oscar Hojlund, Mahmoud Dahoud, Aurelio Buta
Teknik Direktör: Dino Toppmöller
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 67), Lucas Torreira, Mario Lemina (Mauro Icardi dk. 55), İlkay Gündoğan (Sara dk. 67), Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 67), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 78), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Davinson Sanchez (dk. 37 k.k.), Can Uzun (dk. 45+2), Burkardt (dk. 45+4 ve 66), Knauff (dk. 75) (Eintracht Frankfurt), Yunus Akgün (dk. 8) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Burkardt (Eintracht Frankfurt), Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray) - FRANKFURT