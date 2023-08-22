Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Molde ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi Molde, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Avrupa kupalarında mücadele etti. Maçın rövanşı ise İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Norveç temsilcsi Molde ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bu tura geldi. Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi.

Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Molde ile ilk kez oynayacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

Molde'de tanıdık isim

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Avrupa kupalarında 307. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.

Bu sezon 6 resmi maç oynadı

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 berberlik aldı.

Molde, Norveç Ligi'nde 4. sırada yer alıyor

Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemeyecek.

Anthony Taylor düdük çalacak

Molde ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. - İSTANBUL