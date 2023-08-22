Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu için Norveç'e hareket etti

Galatasaray Futbol Takımı, Molde ile yapacağı maç için Norveç'e hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, özel uçakla Molde kentine gitti. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların taleplerini geri çevirmedi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Molde ile yapacağı maç için Norveç'e hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Molde kentine gitti.

Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.