Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu için kadro bildiriminde bulundu

Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi. Galatasaray'ın kadrosunda birçok önemli oyuncu yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile oynayacağı müsabakalar için UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech, kadroda yer almazken, Kerem Demirbay ise listeye dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilci Molde ile mücadele edecek olan Galatasaray, bu maçların kadrosunu UEFA'ya iletti. Yeni transferlerden Kerim Demirbay kadroda yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech listeye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu." - İSTANBUL