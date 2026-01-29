Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

"Devler Ligi"nde ilk 7 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk oldu.

Etihad Stadı'nda yapılan müsabakanın başında kontrolü eline alan ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Etkili futboluna devam eden "Maviler" Rayan Cherki'nin 29. dakikada golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Galatasaray hücumda daha etkili ve üretken bir performans sergilerken tabelayı değiştiremedi. Ev sahibi takım da gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

Manchester City ise puanını 16'ya çıkartarak lig etabını 8. tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Muhtemel rakipler Juventus ve Atletico Madrid

Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.

Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 67. dakikasında aynı anda 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.

Tecrübeli teknik adam, İlkay Gündoğan'ın yerine Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

Bu değişikliklerin ardından maça sol bek başlayan Ismail Jakobs sol forvet, orta sahada başlayan Mario Lemina ise stopere geçti.

Osimhen, Donnarumma'yı geçemedi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ikinci yarıda yaptığı etkili vuruşlarda kaleci Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

Mücadelenin 55. dakikasında Osimhen'in kafayla vurduğu top iyi yer tutan İtalyan file bekçisinde kaldı. 26 yaşındaki santrfor, 64. dakikada ceza sahası içinde sert bir şut çıkardı. Donnarumma, bu kez sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Yıldız kaleci, bir gol atması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı futbolcusu olacak Osimhen'in rekoru kırmasını engelledi.

Uğurcan, farkın açılmasını önledi

Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasına mani oldu.

Tecrübeli kaleci, mücadelede takımı 2-0 gerideyken 62. dakikada Omar Marmoush, 65. dakikasında Rayan Ait-Nouri'nin şutlarında kalesini gole kapattı. Uğurcan, uzatma bölümünde ise karşı karşıya pozisyonda Tijjani Reijnders'e gol izni vermeyerek farkın artmasının önüne geçti.

Lemina, play-off ilk maçında yok

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Lemina, İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından 19. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki üçüncü sarı kartını gören 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, play-off ilk maçında forma giyemeyecek.

İngiliz takımlarına 4 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

İngiliz temsilcilerine karşı son yenilgisini 9 Aralık 2014'te 4-1'lik skorla Arsenal karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United (3-2, 3-3), UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham (3-2) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool (1-0) karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, İngiliz rakiplerine karşı yenilmeme serisini 5 maça taşıyamadı. Bu mağlubiyet, teknik direktör Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekibin başında bir İngiliz ekibi karşısında yaşadığı ilk yenilgi oldu.

"Devler Ligi"nin yeni formatında tur atlayan ilk Türk takımı Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla düzenlenen lig formatında tur atlayan ilk Türk takımı ünvanını aldı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni formatta mücadele eden ilk Türk takımı oldu.

"Cimbom" 8 maç sonunda ilk 24 içinde yer alarak bu formatta tur atlayan ilk Türk takımı ünvanını da elde etti.

Manchester City, Türk takımlarına karşı ilk kez kazandı

"Maviler" UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla yaptığı 3. maçta ilk kez galip geldi.

Manchester City, UEFA organizasyonlarında daha önce sadece Fenerbahçe ile eşleşti. İngiltere temsilcisi, 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yapılan ilk maçta 0-0 berabere kalırken deplasmandaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Manchester temsilcisi, Galatasaray'la çıktığı ilk maçtan 2-0'lık skorla gülerek ayrıldı.

Guardiola, ilk kez rakip olduğu bir Türk takımına karşı kazandı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ilk kez eşleştiği bir Türk takımı karşısında galip geldi.

Barcelona'nın başına 2008'de geçen Guardiola, sırasıyla Bayern Münih ve Manchester City'de görev yaptı. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan İspanyol çalıştırıcı, ilk kez Galatasaray maçıyla bir Türk takımına rakip oldu.

Pep Guardiola, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Doku sakatlandı

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Jeremy Doku, ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olan Doku, 37. dakikada sakatlanarak yerini Phil Foden'a bıraktı.