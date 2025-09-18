Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunda Türkiye temsilcisi Galatasaray, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bugün toplam 6 maç oynanacak.

(ANKARA) - Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının bugünkü programında 6 karşılaşma oynanacak. Türkiye temsilcisi Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6 maç oynanacak. Turnuvadaki tek Türkiye temsilcisi Galatasaray, bu akşam deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22: 00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat Almaty

Kaynak: ANKA / Spor
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

Tepkilerin odağındaki Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.