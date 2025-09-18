Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Karşılaşıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunda Türkiye temsilcisi Galatasaray, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bugün toplam 6 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22: 00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat Almaty