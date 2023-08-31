Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester United ile aynı grupta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi. Galatasaray; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu A Grubu'nda yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi. Galatasaray ; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu A Grubu'nda yer aldı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün saat 19.00'da Monaco'da yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 4'üncü torbadan katıldığı kura çekiminin ardından Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp

GRUP MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Şampiyonlar Lig'inde grup maçları 19-20 Eylül tarihleri arasında başlayıp, 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup 3'üncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16 turu 13-14 Şubat'ta başlayacak. Çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk maçları 30 Nisan - 1 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 7-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

YILIN FUTBOLCUSU ERLING HAALAND OLDU

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Yılın Teknik Direktörü ödüllerini kazanan isimler de belli oldu. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Manchester City ile hem Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Erling Haaland aldı. Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kazandı.

Öte yandan İspanya Kadın Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Barcelona ile İspanya Premier Lig Şampiyonu olan Aitana Bonmati, Avrupa'da Yılın Kadın futbolcusu ödülünü alırken, Avrupa'da Yılın Kadın Teknik Direktörü de İngiltere Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu.

UEFA Başkanlık Ödülü ise Almanya ve Bayern Münih'in efsane futbolcusu Miroslav Klose'ye verildi. Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Klose, son olarak Avusturya'nın Altach takımının başında yer aldı.