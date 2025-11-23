Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Galatasaray, 25 Kasım'da Belçika'nın Union Saint Gilloise takımıyla oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmaları ile geçti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika'nın Union Saint Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
