Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı.

RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad'ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde adını grup aşamasına yazdırdı.

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü Angelino çekerken, teknik direktör Okan Buruk da tribünleri giderek taraftarın sevgi gösterilerine karşılık verdi.

17. kez gruplarda yer alacak

Galatasaray, Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek "Devler Ligi"nde grup aşamasına kaldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Gruplara kalarak kasasını doldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

Son 18 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Icardi gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Muslera kalesinde devleşti

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti.

Tecrübeli file bekçisi, Molde'nin birçok atağında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının gruplara kalmasında önemli rol oynadı.

Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.

Kafa kafaya çarpışan Moldeli 2 futbolcu maça devam edemedi

Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık geçiren Moldeli futbolcular Markus Kaasa ve Erling Knudtzon, müsabakada devam edemedi.

Galatasaray ceza sahası önünde Icardi ile topa yükselen Kaasa ve Knudtzon kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan futbolculara, Molde ve Galatasaray sağlık ekipleri saha içinde müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından kenara gelen oyunculardan Kaasa'nın Hestad, Knudtzon'un yerine de Lovitk oyuna dahil oldu.

Öte yandan karşılaşmayı statta 47 bin 845 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.