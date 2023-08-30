Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ilk Türk takımı oldu
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Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı ve bu başarıyla Fenerbahçe'nin 2008 yılındaki başarısını geride bıraktı.
Galatasaray, 2008 yılında Fenerbahçe'nin elemelerden gelip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasından sonra bunu başaran ilk Türk takımı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek, gruplarda yer almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar böylece 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.
Fenerbahçe, 2008 yılında iki eleme turu oynayıp, gruplara kalmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor