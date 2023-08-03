Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na hazırlanıyor

Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadele öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni transfer Kerem Demirbay da ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer Kerem Demirbay da sarı-kırmızılı formayla ilk idmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Zalgiris maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan yeni transfer Kerem Demirbay da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. - İSTANBUL