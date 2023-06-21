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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda kuralar çekildi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi FK Zalgiris Vilnius - Makedonya ekibi FC Struga eşleşmesinin galibi ile mücedele edecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 25 veya 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 1 veya 2 Ağustos'ta evinde oynayacak.

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda kuralar çekildi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi FK Zalgiris Vilnius - Makedonya ekibi FC Struga eşleşmesinin galibi ile mücedele edecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 25 veya 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 1 veya 2 Ağustos'ta evinde oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray İsviçre Struga Spor Haberler

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