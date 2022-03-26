Galatasaray U19: 0-1 - Haberler

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Galatasaray U19: 0-1

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Galatasaray U19: 0-1

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet ArpacıktaşKAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - Talha Karataş (Dk. 72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk. 22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk.

KARATAŞ, ADANA (DHA) -

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet Arpacıktaş

KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - Talha Karataş (Dk. 72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk. 22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk. 84 Yiğit Yavuz), Emin Can Uysal, Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk. 84 Serhat Işık), Mehmet Eray

GALATASARAY U19: Yılmaz Aktaş - Yusuf Erdem, Umut Erdem, Mehmet Aslanboğa, Melih Mert, Pape Niang (Dk. 84 Mustafa Karaman), Beknaz Almazbekov (Dk. 90 Caner Doğan), Eren Büyükkaya, Zeki Mert (Dk.75 Ahmed Jafeli), Özgür Baran, Taha Aydınlı

GOL: Dk.34 Özgür Baran ( Galatasaray U19)

SARI KARTLAR: Pape Niang ( Galatasaray U19)

U19 Gelişim Ligi'nin 26'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 34'üncü dakikada Özgür Baran kaydetti.


- Kayseri
Galatasaray U19: 0-1

Galatasaray U19: 0-1

Galatasaray U19: 0-1

Galatasaray U19: 0-1

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Karataş, Balcı, Spor, Haberler

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