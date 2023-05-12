Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Spor Haberleri

Galatasaray, U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek 3. oldu.

U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 3'üncü oldu.

U16 Gelişim Ligi 3'üncülük maçında Kayserispor ile Galatasaray, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 66'ncı dakikada Arda Doğan Koyunoğlu ve 80+3'üncü dakikada Çağrı Hakan Balta'nın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, bu sonuçla U16 Gelişim Ligi'ni 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Galatasaray Manavgat Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title