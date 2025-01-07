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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşıyor
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da evinde Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım, kupada daha önce iki kez mücadele etti ve Başakşehir bu maçlardan galip ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, yarın konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da evinde Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım da bu sezon kupa macerasına grup aşamasından başlayacak.

5 günde 2 kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Başakşehir, bu sezonki ilk randevularına kupada çıkacaklar. İki takım ilk olarak kupada yarın Galatasaray'ın ev sahipliğinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler, 12 Ocak Pazar günü ise ligde Başakşehir'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 3. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023'teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Farklı skorlar

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Okan Buruk ile Çağdaş Atan 7. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 3, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

Galatasaray 21 maçtır yenilmiyor

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray kupayı 18 kez kazandı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla kupayı en çok kazan takım konumunda bulunuyor. Aslan, kupayı son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenerek aldı.

Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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