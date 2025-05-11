Galatasaray, Türkiye Kupası Finali için Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor