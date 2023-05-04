Galatasaray, Türker Arslan'ı andı

Galatasaray, kulübün divan kurulu üyesi Türker Arslan'ın 2. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüzün divan kurulu üyesi, eski Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ı, vefatının 2. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.