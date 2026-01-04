Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

Haberler

Galatasaray kafilesi, yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e indi. Takım otobüsü ile konaklayacakları otele hareket eden futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaray kafilesi, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçı için Gaziantep havalimanına indi. Takım otobüsü ile konaklayacakları otele hareket eden Galatasaray ekibini çok sayıda taraftar karşıladı. Konaklayacakları otele giriş yapan sarı-kırmızılı takım, otel önünde de yüzlerce taraftarın coşkusuyla karşılandı. Galatasaray kafilesi daha sonra dinlenmek için otele giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
