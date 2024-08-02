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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Kupa'da yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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