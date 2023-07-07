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Galatasaray, Turgay Şeren'i Anma Mesajı Yayımladı

Galatasaray, Turgay Şeren'i Anma Mesajı Yayımladı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi Turgay Şeren'in 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Mesajda, Şeren'in hayatı hakkında bilgilere de yer verildi.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray'ımızın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi, 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının 7. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

Mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında vefat eden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere de yer verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Turgay Şeren Galatasaray Milli Takım Futbol Spor Haberler

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