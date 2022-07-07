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Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Kulübümüzün efsanesi, unutulmaz kalecimiz, teknik direktörümüz, Türk futbolunun 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının altıncı yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını yitiren Şeren'in hayatı hakkında bilgilere de yer verildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Turgay Şeren Galatasaray Milli Takım Berlin Spor Haberler

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