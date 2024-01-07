Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (90+2 Ali Bülbül), Ndombele (Dk 90+2 Eyüp Aydın), Zaha, Mertens (Dk. 71 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Halil Dervişoğlu (Dk. 90+2 Efe Akman)

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 90+1 Rak), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 90+1Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 74 Ahmet Oğuz), Andreasen (Dk. 74 Muric), Cicaldau (Dk. 83 Emrehan Gedikli), Moreno, Oliveria

Goller: Dk. 63 ve 90+3 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Zaha ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 37 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 79 Barış Alper Yılmaz, Dk 81 Kaan Ayhan ( Galatasaray ), Dk. 51 Oliveria, Dk. 62 Adil Demirbağ, Dk. 63 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

48. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha, içeriye doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pas sonrası şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

56. dakikada Guilherme'nin ortasında arka direğe hareketlenen Oliveria topa bekletmeden vuruş yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen meşin yuvarlak, Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Galatasaray golü buldu. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topa yarım vole vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

69. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner sonrası ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisine doğru çıkardı. Bu pas sonrası Nelsson, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğe takıldı.

85. dakikada Calvo'nun pas hatası sonrası Halil Dervişoğlu topu kaptı ve driplingle ceza yayına gelerek meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

90. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Zaha, altıpas çizgisi üzerinde golünü attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.