Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 42'ye çıkardı ve ilk yarıyı lider tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve ligin ilk yarısını lider olarak bitirdi. Aslan'ın ligde oynadığı 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.
Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor