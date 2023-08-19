Galatasaray bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trednyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Cimbom, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e çıkardı.

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