Galatasaray, Trencin'i 4-1 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kentinde sürdüren Galatasaray, kampın üçüncü hazırlık maçında Slovakya 1'inci Lig ekiplerinden Trencin ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmada Avusturyalı hakem Walter Altmann düdük çaldı. Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle çıktı. Trencin ise; Matus Slavicek, Matus Kmet, Damian Baris, Taras Bondarenko, Lazar Stojsavljevic, Artur Gajdos, Tadeas Hajovsky, Jakub Holubek, Jude Sunday, Chinonso Emeka ve Emmanuel Uchegbu ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Mücadelenin henüz 7'nci dakikasında orta alanın ilerisinde kaptığı topla birlikte ceza sahası içi sol çaprazına doğru giren Derrick Köhn, yerden sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra topun ve oyunun hakimiyetine devam eden Galatasaray, Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi ile gole yaklaştı. İlk yarıda Galatasaray'da Hakim Ziyech etkili performans sergilerken, 22'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu. Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech'in şutu ağlara gitti: 2-0. Galatasaray oyunu rakibin yarı sahasına yığarken hazırlık paslarıyla seti kurmaya devam etti, Trencin ise hızlı kontra ataklar ile Galatasaray kalesine gelmeye çalıştı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile bitti.

İlk yarıdaki baskın oyununa ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 48'inci dakikada Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazından Dries Mertens'in gelişine şutunda farkı 3'e çıkardı: 3-0. Golün ardından etkisini arttıran sarı-kırmızılar, 58'inci dakikada soldan Kerem Demirbay'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden gelişine vuran Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 4'e yükseltti: 4-0. Karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde oyunda tempo düştü. Bu dakikalarda her iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın son bölümlerine girilirken, 82'nci dakikada Trencin'de Lazar Stojsavljevic'in pasıyla Emmanuel Uchegbu ceza sahası içerisinde karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e indirdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

VICTOR NELSSON GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve ülkesi Danimarka ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gidemeyen Victor Nelsson, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü maçında Trencin karşısında 11'de başlayarak yeni sezonda ilk kez forma şansı bulmuş oldu. 25 yaşındaki stoper karşılaşmada 60 dakika sahada kalırken, savunmada da etkili performans sergiledi.

MICHY BATSHUAYI İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Avusturya kampında çıktığı; LASK Linz ve Fortuna Düsseldorf maçlarında gol atamayan Belçikalı golcü, 4-1 biten Trencin mücadelesinde takımının dördüncü golünü kaydetti. Galatasaray formasıyla üçüncü maçında golle tanışan Batshuayi, karşılaşmanın 58'inci dakikasında soldan Kerem Demirbay'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden vurarak topu ağlara gönderdi. Aynı zamanda 30 yaşındaki santrfor, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in gollerinde asist yapan isim oldu.