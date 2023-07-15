Galatasaray, transfer için görüşmelere başladığı Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirdi
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Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulübün duyurusuyla Amsterdam'dan tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'na inen 23 yaşındaki futbolcu, VIP çıkış kullanılarak alandan ayrıldı.
Galatasaray'ın, transfer için görüşmelere başladığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün görüşmelere başladığını duyurduğu 23 yaşındaki futbolcu, Amsterdam'dan tarifeli uçuşla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan genç futbolcu, basın mensuplarının görüntü almasının önüne geçilmesi adına VIP çıkış kullanılarak alandan ayrıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor