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Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı

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Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 54'e çıkardı ve Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalmasıyla sarı-lacivertlilerle zirveyi paylaştılar.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yenerek sarı-lacivertliler ile zirvede puanları eşitledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 54'e yükseltti. Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Aslan, Trabzon deplasmanından aldığı 3 puanla sarı-lacivertlilerle zirvede puanları eşitledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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