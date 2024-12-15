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Galatasaray, Trabzonspor'u Mağlup Etmeyi Hedefliyor

Galatasaray, Trabzonspor'u Mağlup Etmeyi Hedefliyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek ve yenilgisizliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, iç sahada 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın konuk edeceği Trabzonspor'u mağlup ederek, yenilgisizliğini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligin tek yenilgisiz takımı olan sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan, Karadeniz ekibi karşısında galip gelip namağlup yoluna devam etmek hedefinde.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de sahasında 8 karşılaşmaya çıktı. Bu sezonki puan kayıplarını evinde yaşayan sarı-kırmızılar 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom iç sahada son olarak Eyüpspor ile karşı karşıya geldi ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

18 maçtır yenilmiyor

Bu sezon son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 12'si Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 18 müsabakada, 13 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Büyük maçları kaybetmedi

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynadığı 2 büyük maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 6. haftada Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1, 10. haftada da evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ligin en golcü takımı

Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol atamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 14 mücadelede toplam 38 gol kaydetti ve bu alanda da zirvede bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 7, Barış Alper Yılmaz 6, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens ile Yunus Akgün de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

Cimbom ligde kalesinde 15 gol görürken, 4 maçta da gol yemeden müsabakayı tamamladı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai'nin, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayamayacaklar.

Sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı'nın kırmızı kart cezası bulunuyor. Aslan'da Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs'un kadroda olması beklenirken, Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ın durumuna ise son antrenmandan sonra karar verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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