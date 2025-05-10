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Galatasaray, Trabzonspor'u Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini 6 Maça Çıkardı

Galatasaray, Trabzonspor'u Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini 6 Maça Çıkardı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek rakibine karşı olan yenilmezlik serisini 6 maça ulaştırdı. Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 2022'de Trabzonspor'a kaybetmişti.

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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