Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı almıştı.

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 18 maça çıkardı. Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Cimbom, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL