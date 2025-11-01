Galatasaray, Trabzonspor'u Konuk Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 1'i zorunlu toplam 2 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Trabzonspor karşısında forma giymeyen isimler oldu. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Lucas Torreira ve Eren Elmalı'yı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Torreira ve Sara'yı sahaya süren tecrübeli teknik adam; sol kanatta Sane, forvet arkasında Yunus Akgün ve sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın en ileri uçtaki ismi ise Osimhen oldu.

Galatasaray, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

GALATASARAY'DA TEK EKSİK İLKAY GÜNDOĞAN

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşmasına tek oyuncusundan mahrum çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Bodo/Glimt karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda arka adalesinden sakatlanan İlkay Gündoğan, Trabzonspor maçında forma giyemedi. Öte yandan Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, Trabzonspor karşılaşmasının geniş kadrosunda yer aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, GALATASARAY'LA 100'ÜNCÜ LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte sarı-kırmızılı formayla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte toplam 138 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki milli oyuncu, toplamda 15 gol kaydederken; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası kazandı. Trabzonspor maçında sahada yer alan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılarla Süper Lig'de dalya demiş oldu.

UĞURCAN ÇAKIR ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyerek eski takımına karşı ilk kez rakip oldu. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe 36 milyon Euro bonservisle kadroya katılan milli kaleciye karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük destek olurken, Trabzonsporlular ise ıslıkla karşılık verdi. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişen Uğurcan Çakır, yaklaşık yedi yıl boyunca Trabzonspor'un kalesini korumuştu.

DRIES MERTENS VE AİLESİ RAMS PARK'TA

Geride bıraktığımız sezon profesyonel futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan Dries Mertens, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Trabzonspor maçını yerinden takip etmek için ailesiyle birlikte RAMS Park'a geldi. Karşılaşma öncesi eşi Katrin Kerkhofs ve çocuğu Ciro Mertens'le RAMS Park'ın zeminine inen Dries Mertens'e Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 10 numaralı forma takdim etti. Ardından Dries Mertens, oğlu Ciro Mertens'le birlikte sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray formasını 3 sezon terleten Belçikalı efsane futbolcu 136 maçta 25 gol ve 44 asistlik performans sergilerken; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

OKAN BURUK'A PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor mücadelesi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarı-kırmızılı ekip yönetiminde çıktığı 120'nci maçında 100'üncü galibiyetini alması sebebiyle plaket takdim edildi. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Göztepe mücadelesiyle 120'nci maçına çıkmıştı. Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekipte 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 100'üncü galibiyetini elde etmişti. Trabzonspor maçı öncesi de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adama göstermiş olduğu başarıdan ötürü plaket verdi.

FATİH TEKKE KAZANAN 11'İ BOZMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 10'uncu haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'ini bozmadı. Kalede eldivenleri Onana'ya emanet eden Tekke, savunma dörtlüsünü; Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'tan oluşturdu. Orta alanda Oulai ile Jabol'u görevlendiren Fatih Tekke; hücum hattının sağında Zubkov, 10 numara Augusto, sol kanatta ise Muçi'yi görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Onuachu oldu.