Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 90+3'üncü dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 89 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 64 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Bakambu), Icardi

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Larsen, Benkovic, Denswill (Dk. 81 Baniya), Eren, Kourbelis (Dk. 81 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 51 Teklic), Umut

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 90+3 Icardi ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Okan Buruk (Teknik direktör), Icardi, Oliveira, Angelino, Muslera ( Galatasaray ), Kourbelis, Bardhi, Eren Elmalı ( Trabzonspor )

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 90+3'üncü dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

23'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Önde yapılan baskı sonrasında top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem, pasını bekletmeden savunma arkasına sarkan Icardi'nin önünde bıraktı. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Icardi, sağ çaprazdan ayağının ucuyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Nelsson arka direkte kafayı vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65'inci dakikada Abdülkerim'in uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Angelino bekletmeden içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde Yunus'un vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topta Mertens bekletmeden şutunu çekti, Trabzonspor savunması topa ayak koydu.

85'inci dakikada Bakambu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

90+3'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Rakip yarı sahasının ortalarında sağ tarafta topla buluşan Kaan Ayhan'ın ortasında ceza sahası içinde Icardi yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

TREZEGUET DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ikinci yarısında Boey ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Trezeguet, sakatlanarak oyundan çıktı. Oyun alanını sedyeyle terk eden Mısırlı futbolcunun yerine bordo-mavili ekibin yeni transferi Tonio Teklic oyuna dahil oldu. Öte yandan Hırvat futbolcu, yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıkmış oldu.