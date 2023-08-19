Galatasaray-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Stat: Rams Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Kourmpelis, Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok
Gol: Dk. 23 Icardi ( Galatasaray )
Sarı kart: Dk. 40 Okan Buruk (Kulübede) ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.