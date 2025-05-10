Galatasaray, Trabzonspor Maçını Kazanarak Galibiyet Serisini 7'ye Çıkardı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Cimbom, ligdeki son 5 maçında ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta da galip geldi.
Galatasaray, Trabzonspor müsabakasıyla üst üste 7. resmi maçından galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-0 skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7'ye çıkardı. Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor