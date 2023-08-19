Galatasaray-Trabzonspor Maçını 46 Bin 295 Taraftar İzledi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi. Hem ev sahibi takımın hem de deplasman takımının taraftarları maça büyük ilgi gösterdi.