Galatasaray-Trabzonspor Maçını 46 Bin 295 Taraftar İzledi
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi. Hem ev sahibi takımın hem de deplasman takımının taraftarları maça büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar da deplasman tribününü doldurdu. Karşılaşmayı stadyumda toplam 46 bin 295 taraftar takip etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor