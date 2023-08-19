Haberler

Galatasaray-Trabzonspor Maçını 46 Bin 295 Taraftar İzledi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi. Hem ev sahibi takımın hem de deplasman takımının taraftarları maça büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar da deplasman tribününü doldurdu. Karşılaşmayı stadyumda toplam 46 bin 295 taraftar takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

title