Galatasaray Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idman gerçekleşti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla süren antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor