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Galatasaray Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

- Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, 3 takıma ayrılarak dar alanda minyatür kale taktik maç yaptı.

Antrenmanı Galatasaraylı yöneticiler de takip etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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