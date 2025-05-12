Galatasaray Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

- Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, 3 takıma ayrılarak dar alanda minyatür kale taktik maç yaptı.

Antrenmanı Galatasaraylı yöneticiler de takip etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek.