Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrasında Gaziantep'e gidecek olan takım, maç saatini bekliyor.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanın ardından Gaziantep'e gidecek Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
