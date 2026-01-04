Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray Futbol Takımı, yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrasında Gaziantep'e gidecek olan takım, maç saatini bekliyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanın ardından Gaziantep'e gidecek Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.