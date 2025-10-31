Haberler

Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

