Galatasaray, Trabzonspor maçı için stada geldi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor stada ulaştı.

Tredyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Rams Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük müsabakada öncesinde dün hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer daha sonra İstanbul'a gelmişti. Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüs de mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. - İSTANBUL