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Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Trabzonspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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