Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Üçerli gruplar halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.