Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Galatasaray, maç öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.