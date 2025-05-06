Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada takım, dinamik ısınmanın ardından pas ve savunma çalışmaları yaparak hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor