Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.