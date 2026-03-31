Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk eşliğinde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük aranın ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

