Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk eşliğinde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.