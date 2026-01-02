Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep'te antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenman salon çalışmalarıyla başladı, sahada koşu ve pas çalışmaları yapıldı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, savunma ve hücum idmanlarının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor


